Impallomeni: “Dopo il colpo di Morata, al Milan ora mancano questi ruoli…”

Sul Milan ha detto: "Il Milan ancora deve definire dei ruoli chiave. I rossoneri hanno chiuso solo il colpo Alvaro Morata e hanno la necessità di definire dei ruoli. Manca sicuramente un difensore, dopo gli addii di Kjaer e Pellegrino. Serve un centrocampista più fisico, non bastano Bennacer, Adli, Reijnders e Musah. In mediana serve qualcuno che faccia da diga davanti alla difesa, come era Kessie un paio d'anni fa. Al Milan come ultimo tassello mancherebbe anche un vice-Morata. Al momento c'è solo Jovic, sul quale va ancora capito il da farsi.