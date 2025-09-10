Milan, come sono andati i rossoneri in nazionale
Home > News Milan

Milan, come sono andati i rossoneri in nazionale

Riccardo Focolari
Milano
10 Settembre, 09:36
Adrien Rabiot
Dalle qualificazioni al Mondiale alle amichevoli: ecco come sono andati i giocatori del Milan in nazionale, tra minuti giocati, gol e assist.

Ieri diversi giocatori rossoneri erano impegnati con le rispettive nazionali: vediamo come sono andati e quanti minuti hanno giocato.

Dalle qualificazioni al Mondiale alle amichevoli

Per le qualificazioni al Mondiale 2026, la Francia ha vinto 2-1 contro l’Islanda: Maignan è rimasto in campo per tutta la partita, mentre Rabiot è subentrato nel secondo tempo giocando circa 20 minuti, in una squadra in inferiorità numerica.
Serbia e Inghilterra si sono affrontate, serata negativa per il gigante serbo Pavlovic come anche per il resto della sua nazionale, travolta 5-0 dalla compagine inglese. Loftus-Cheek invece è rimasto per tutta la gara in panchina.
Tribuna per Bartesaghi con l’Under 21 italiana, che ha battuto 1-0 la Macedonia nel match valido per le qualificazioni a Euro U21.
Nella notte sono scese in campo le nazionali oltreoceano con Pulisic e Gimenez impegnati in amichevoli internazionali. Gimenez è entrato nell’ultima mezz’ora con il suo Messico e ha firmato il gol del definitivo 2-2 contro la Corea del Sud. Pulisic (Stati Uniti) invece ha giocato 90 minuti, servendo anche un assist nel 2-0 rifilato al Giappone.

Leggi anche

Giulia Benedetti · 10 Settembre, 13:17
Milan, Cardinale addio? Pellegatti sgancia la bomba: “Vi posso dire…”
Tornano a circolare voci su un possibile cambio al vertice del Milan: ecco le ultime news in merito dal noto giornalista Carlo Pellegatti
Edoardo Pettinelli - 10 Settembre, 12:38
Milan, le condizioni di Leao in vista del Bologna
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:40
Milan, la clamorosa indiscrezione: possibile cambio di proprietà
Edoardo Benedetti - 10 Settembre, 10:36
Milan, Santi Gimenez torna al gol in nazionale
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 08:45
Milan, problema muscolare per Estupiñán in nazionale
Giulia Benedetti - 9 Settembre, 18:30
Bianchin: “Il Chelsea voleva chiudere Maignan per 18 milioni”
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 17:30
Ordine: “Io credo che Gimenez sia più forte di Dovbyk”
x