Milan, come sono andati i rossoneri in nazionale

Dalle qualificazioni al Mondiale alle amichevoli: ecco come sono andati i giocatori del Milan in nazionale, tra minuti giocati, gol e assist.

Ieri diversi giocatori rossoneri erano impegnati con le rispettive nazionali: vediamo come sono andati e quanti minuti hanno giocato.

Dalle qualificazioni al Mondiale alle amichevoli

Per le qualificazioni al Mondiale 2026, la Francia ha vinto 2-1 contro l’Islanda: Maignan è rimasto in campo per tutta la partita, mentre Rabiot è subentrato nel secondo tempo giocando circa 20 minuti, in una squadra in inferiorità numerica.

Serbia e Inghilterra si sono affrontate, serata negativa per il gigante serbo Pavlovic come anche per il resto della sua nazionale, travolta 5-0 dalla compagine inglese. Loftus-Cheek invece è rimasto per tutta la gara in panchina.

Tribuna per Bartesaghi con l’Under 21 italiana, che ha battuto 1-0 la Macedonia nel match valido per le qualificazioni a Euro U21.

Nella notte sono scese in campo le nazionali oltreoceano con Pulisic e Gimenez impegnati in amichevoli internazionali. Gimenez è entrato nell’ultima mezz’ora con il suo Messico e ha firmato il gol del definitivo 2-2 contro la Corea del Sud. Pulisic (Stati Uniti) invece ha giocato 90 minuti, servendo anche un assist nel 2-0 rifilato al Giappone.