Fonseca sulla squalifica: “Vogliono fare di me un esempio in Francia”

"Certo, quello che ho fatto non è stato corretto e devo pagarne le conseguenze. Ma ho solo urlato contro l’arbitro, non c’è stato alcun contatto fisico e non ho commesso atti di violenza. Vogliono fare di me un esempio per il calcio francese. Penso di non pagare per ciò che ho fatto, ma per il contesto attuale. Ma non dovrei essere un esempio, dovrei semplicemente pagare per quello che ho fatto. È ingiusto, ma stiamo facendo ricorso contro questa decisione e credo che le cose possano cambiare. È difficile da capire, quando si vedono tante situazioni simili in altri Paesi e nessuno è stato punito come me".