Ravezzani: “Milan? Resta inspiegabile il rinvio di decisione per il ds”

Fabio Ravezzani è intervenuto sul proprio profilo X in cui ha pubblicato un post in merito alla situazione ds in casa Milan

"Non posso credere che al Milan siano così sprovveduti da sorprendersi perché un dirigente squalificato non può operare. Sarebbe la fine. Ma resta inspiegabile il rinvio di decisione strategica come il ds (i nomi sono 2-3) cioè l’architetto della squadra, non un terzino Primavera".