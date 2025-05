Chiesa al Milan, tutto vero: arriva l’annuncio improvviso / Calciomercato

Come vi abbiamo spesso raccontato nel corso delle ultime settimane, tra gli obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo c'è sicuramente quello di ricomporre e costruire un blocco italiano . Il club rossonero vuole puntare su giocatori azzurri, molto più di quanto fatto finora e nel recente passato. Non è dunque un caso se moltissimi dei nomi finiti sulla lista di mercato del Diavolo siano proprio di giocatori italiani. E tra questi, c'è anche quello di Federico Chiesa che è un vecchio pallino del Milan.

In più occasioni ne abbiamo parlato: l'ex Juventus, accostato ai rossoneri anche la scorsa estate prima che si trasferisse al Liverpool, rimane tra gli osservati speciali. A maggior ragione ora, visto che il classe '97 pare destinato a cambiare aria in estate. Con i Reds infatti Chiesa non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, ma anzi è finito ai margini del progetto tecnico di Slot. Il divorzio è nell'aria e adesso il Milan potrebbe veramente approfittarne. Lo confermano anche alcune recentissime rivelazioni, che stanno rimbalzando proprio in queste ore in ambiente rossonero: ecco tutti i dettagli in merito <<<