Calciomercato Milan, Tare spiazza tutti: “Ecco chi vuole comprare!”

Si allunga la lista degli obiettivi di calciomercato del Milan finiti sulla lista del Ds rossonero Tare: ecco l'ultima idea spuntata proprio in queste ultime ore

Il Milan ha bisogno di rinforzi, non c’è più tempo da perdere. Per questa ragione Igli Tare sta sondando diverse piste, soprattutto per la difesa che è decisamente sguarnita per quanto riguarda i terzini. Questo è un ruolo che i rossoneri devono rimpinguare il prima possibile, visto che mancano i titolari sia a destra che a sinistra.

Per quanto riguarda la corsia mancina, rimasta orfana di Theo Hernandez, stanno circolando da giorni tanti profili diversi. Da Miguel Gutiérrez del Girona a Fran Garcia del Real Madrid, passando per i vari Sergi Cardona del Villarreal, Melvin Bard del Nizza e tanti altri ancora. In questi ultimi giorni pare che stia salendo in particolare la candidatura di Garcia, in uscita dal Real che nel suo ruolo ha appena acquistato Alvaro Carreras dal Benfica per ben 50 milioni di euro. La ricerca del Milan del nuovo terzino sinistro però prosegue, tanto che adesso Tare avrebbe puntato anche un altro nome a sorpresa spuntato proprio in queste ore.

La novità è stata rivelata dal noto giornalista Ben Jacobs, che sul proprio profilo di X ha sottolineato: “Esclusiva: Manchester United e Milan nutrono un reale interesse per Pervis Estupiñán del Brighton. Lo United ha ora avviato trattative per quanto riguarda il giocatore. Nessun approccio formale ancora, ma il Brighton è aperto alla vendita dopo aver ingaggiato Maxim De Cuyper”. Quello del 27enne colombiano, valutato circa 30 milioni di euro, è dunque un altro nome da tenere in ottica Milan per la fascia sinistra. Ma non è finita qui, anzi. Altro colpo clamoroso! Sport Mediaset ha dato l’annuncio in diretta TV <<<