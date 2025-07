Djidji: “Chiamata meritata quella del Milan per Ricci, ha lavorato tanto”

Koffi Djidji è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in cui ha parlato di Samuele Ricci e di Sergio Conceicao

"Da noi con il Nantes fece benissimo, eravamo messi malissimo e ci portò al settimo posto. Poi anche al Bordeaux fece benissimo. Certo, andare in una squadra come il Milan poi è tutto diverso. Lui è una grande persona, un grande allenatore, ma a volte può capitare che le cose non vadano bene. Gli auguro il meglio".