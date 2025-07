Milan, colpo di scena improvviso: “Trattativa in corso! Contatti per…”

Arrivano importanti novità di calciomercato sui movimenti del Milan. Le ultime news parlano anche di possibili colpi a sorpresa: attenzione in particolare a una nuova indiscrezione su un obiettivo davvero molto grosso

Stefania Palminteri Redattore 7 luglio - 14:54

Il Milan si sta muovendo su diversi fronti di calciomercato per regalare ad Allegri una formazione competitiva e importante per la nuova stagione. In uscita si è sbloccata definitivamente la cessione di Theo Hernandez all'Al-Hilal, con i rossoneri che incasseranno circa 25 milioni di euro.

Un tesoretto importante, che servirà al Milan per intervenire su altri colpi di mercato in entrata. La priorità è Ardon Jashari per il centrocampo: siamo alle battute finali, si respira ottimismo, si può chiudere per circa 35 milioni di euro complessivi. E poi?

Poi occhio all'attacco. Allegri vuole un nuovo bomber e sogna il suo pupillo Dusan Vlahovic, che è in uscita dalla Juventus. Il nodo ingaggio è l'ostacolo principale, da aggirare in qualche maniera se si vuole arrivare a dama. Nel frattempo però, occhio anche alle possibili sorprese, come quella (clamorosa) emersa proprio nelle ultime ore in orbita Milan.

Milan, nuova pista di calciomercato: trattativa già avviata — La novità per l'attacco rossonero sarebbe infatti Victor Boniface, bomber di 24 anni che potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen nel corso di questa sessione di calciomercato. Il prezzo del gigante nigeriano sarebbe sceso da 50 milioni a circa 30/40 milioni e il Milan ci starebbe seriamente pensando. Anzi, secondo il noto giornalista Sacha Tavolieri, la trattativa sarebbe già in piedi. Ecco quanto riferito dal collega su X: "Victor Boniface è in trattativa con il Milan! L'attaccante nigeriano ha aperto le porte al trasferimento a titolo definitivo ai rossoneri, dato che i colloqui con la squadra di Boniface sono già in corso. Il Bayer Leverkusen potrebbe valutare una partenza quest'estate". Occhio anche a questa pista di mercato per l'attacco del Milan, dunque. Ma non è ancora tutto, anzi. Il Milan di Allegri sarà fortissimo: guardate che formazione! <<<