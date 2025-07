Milan, dall’Inghilterra: occhi su Estupiñán del Brighton

Il Milan valuta Pervis Estupiñán del Brighton per sostituire Theo Hernandez. Sul terzino sinistro c’è anche il Manchester United.

La notizia arriva dall’Inghilterra, a riferirlo è Ben Jacobs di TalkSports: il Milan sarebbe seriamente interessato al terzino sinistro ecuadoriano classe 1998 Pervis Estupinan, di proprietà del Brighton. Sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester United.

Un altro nome per la fascia sinistra

Altro nome dunque per il mercato del Milan, che dopo l’addio di Theo Hernandez continua incessantemente a cercare un terzino sinistro. Dopo che la trattativa per Archie Brown è fallita, il DS Tare ha ripreso le ricerche: quello di Estupinan sarebbe uno dei nomi sul tavolo insieme a quello di Fran Garcia del Real Madrid. Estupinan è al Brighton da 3 stagioni ed è un giocatore che eccelle soprattutto in fase offensiva, anche se nella scorsa non ha brillato, solo 1 gol e 1 assist in 30 presenze di Premier League. Il club inglese è infatti recentemente intervenuto sul mercato acquistando un altro terzino sinistro, De Cuyper, accostato in passato anche al Milan. Una mossa che potrebbe spingere Estupinan a valutare l’addio.

Il laterale ecuadoriano ha mostrato il meglio di sé durante la gestione di Roberto De Zerbi, in quelle due stagioni Estupinan ha segnato 3 reti e fornito 8 assist, diventando uno dei punti forti della manovra offensiva del Brighton. Cambiare aria, ora, potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciarsi, e il Milan osserva con grande attenzione.