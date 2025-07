Su Musah c’è il Nottingham: permanenza al Milan più lontana?

Continua il pazzo mercato del Milan. Ora l'obiettivo è vendere Yonus Musah. Le parti sono al lavoro, ma...

Il Milan sarebbe intenzionato a vendere Yonus Musah. Il calciatore ex Valencia non ha convinto del tutto nelle due stagioni in rossonero e ora l’obiettivo del diavolo sarebbe quello di fare cassa con la sua cessione. Su di lui dopo l’interesse mostrato dal Napoli e il West Ham, ora c’è il Nottingham Forest.

La distanza tra le parti

La distanza a dire il vero non è molta. A venti milioni si può chiudere. Detto questo la trattativa non è propriamente ai dettagli. Rimane da definire qualcosa, ma l’operazione potrebbe andare in porto nel giro di qualche settimana se gli inglesi dovessero fare uno sforzo economico.