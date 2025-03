Cruciani: “Milan? Non si capisce chi prende veramente le decisioni”

"Io trovo ridicolo e quasi un'ammissione di colpevolezza il fatto che ad inizio marzo si parli di un direttore sportivo per il Milan. È come dire 'Fino ad oggi non ci abbiamo capito niente, abbiamo sbagliato tutto'. E dico un'altra cosa, e la dico ad Igli Tare, se sarà lui il nuovo ds, accettare il Milan in una situazione in cui non è chiaro chi comanda è una follia. Non si capisce chi prende veramente le decisioni, il collettivo o un combinato tra Ibrahimovic più ogni tanto Moncada e l'amministratore delegato? Arrivare in questa situazione senza poteri veri in mano è una follia. Una situazione di caos totale".