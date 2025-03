Milan News – Addio Conceicao, clamoroso: “Al 70% il nuovo allenatore sarà…”

Ormai non è un mistero ed è abbastanza chiaro a tutti, nonostante ancora nessuno lo abbia esplicitato apertamente: a fine stagione sarà addio tra il Milan e Sergio Conceicao. Il club rossonero e il tecnico portoghese - salvo disastri e crolli verticali - andranno avanti insieme al massimo fino alla fine di questa annata maledetta, poi le strade si separeranno. Su questo non ci sono dubbi. Meno chiaro è invece il futuro della panchina e della guida tecnica del Milan. Per avere un quadro più preciso bisognerà attendere l'arrivo del nuovo direttore sportivo, ma già da ora ci sono indizi abbastanza importanti sul tipo di profilo sul quale punterà il Diavolo. Sintetizzando al massimo: si andrà su un allenatore "giochista" ma che garantisca anche dei risultati concreti sin da subito e possibilmente italiano o comunque già con esperienza nel calcio italiano, per evitare i disastri targati Fonseca e Conceicao.