Calciomercato Milan – Cardinale fa il terremoto: “Ha deciso! Caccia via pure…”

Il Milan dovrà necessariamente passare da una nuova rivoluzione in grandissima scala per cercare di voltare pagina e aprire un nuovo ciclo che sia meno avaro di soddisfazioni rispetto al progetto delle ultime stagioni. Gerry Cardinale ha già deciso di far scoppiare questo terremoto in casa rossonera, necessario per ripartire quasi da zero. Nei prossimi mesi infatti cambierà un po' tutto: dai piani alti dirigenziali fino all'arrivo di un nuovo direttore sportivo, passando ovviamente anche dalla scelta di un nuovo allenatore e di un calciomercato estivo che ribalterà la rosa del Milan. A tal proposito saranno tante, anzi tantissime, le possibili cessioni, con diversi giocatori rossoneri che rischiano l'addio alla fine di questa stagione. E tra questi ci sono anche nomi davvero pesantissimi. Noi li abbiamo racchiusi tutti, ma proprio tutti, nella nostra gallery dedicata da sfogliare rapidamente un nome dopo l'altro: iniziamo <<<