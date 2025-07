Sabatini: “Tare-Allegri contenti di queste due settimane, la speranza è..."

Sandro Sabatini ha dichiarato qual è il sentimento in casa del Milan in queste settimane, soprattutto da parte di Tare e Allegri

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Rossonera sul Milan e sui cambiamenti avvenuti in queste settimane.

Su Tare e Allegri

“Loro due sono Maestri nel sembrare tranquilli anche quando non lo sono. Allegri non si è mai lamentato per un’assenza o per un mercato, è uno che si fa scivolare tutto addosso”.

Contenti di questo inizio

“Io credo che comunque siano tranquilli, da quello che so, sono molto contenti e fiduciosi di queste prime due settimane, del responso che hanno avuto dai giocatori. Penso che la loro tranquillità sia dovuta anche alla speranza che comunque la squadra verrà completata nel migliore dei modi da qui all’inizio del campionato”.