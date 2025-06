Corazzi: “Il Milan oltre a Reijnders dovrà fare altri 70-80 milioni”

Emanuele Corazzi è intervenuto ai microfoni di DAZN in cui ha parlato del nuovo Milan di Max Allegri e Igli Tare

Emanuele Corazzi ha parlato a DAZN in merito al Milan :

"È un cambio chiaro, netto. Prima non c'era un direttore sportivo. Ne parlavamo prima dell'importanza di questa figura che fa da tramite tra società e spogliatoio, che sta vicino all'allenatore nel costruire la squadra. Ora c'è, ed è Igli Tare, quello che è mancato al Milan da quando è andato via Maldini.

Il Milan ha bisogno di fare 70-80 milioni di cessioni oltre a Reijnders. Dopodiché farà un mercato impostato per una squadra che domina la partita, quindi 4-3-3, per loro è fondamentale il ruolo del posizionale, il Rodri della situazione che potrebbe essere Xhaka o altri giocatori che stanno seguendo. Era importante portare un po' di leadership, per questo arriverà Modric, che tra l'altro è tifoso del Milan, si è scoperta questa cosa. E vogliono un centravanti al Milan, perché Gimenez è considerato troppo acerbo, vuole uno stoccatore d'aria di rigore d'esperienza e i due terzini.