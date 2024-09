Caressa: “Voto al mercato del Milan? Sto un po’ tirato, do…”

“Faccio una premessa. Non do voti molto bassi perché obiettivamente alcune squadre vanno a prendere giocatori non tanto conosciuti, che anche io non conosco benissimo, e che poi invece si rivelano forti. E poi bisogna sempre parametrare il mercato alla possibilità di spesa, con le squadre che devono mantenere un equilibrio economico”.

“Milan: i giocatori presi non mi dispiacciono, mi sembra però che manchi ancora un po’ di concretezza a centrocampo e qualcosa dietro. Sono un po’ tirato con il Milan, gli do 6. Anche davanti c’è stata un po’ di confusione: Morata, Abraham, non ho capito la cessione di Kalulu che poteva essere importante per questa difesa. Non sono riusciti a vendere chi volevano vendere: adesso ci sono 4 punte, ma a parte Morata gli altri sono punti interrogativi e quindi questo è il voto”.