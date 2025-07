Caputi: “Milan? Servono gli acquisti giusti, soprattutto per la difesa”

"Sarà un'estate rovente, che vedrà gli attaccanti protagonisti. Vlahovic, Osimhen, Kean i nomi caldi. Su Kean dico: per uno come lui, se fossi in lui, cercherei di rimanere lì o andare in una squadra dove è al centro, come quest'anno. Non riesco a capire alcune decisioni. Le squadre dove potrebbe essere centrale? Il Milan, ma anche la Roma se andrà via Dovbyk. Non andrei a fare il secondo, perché lui è esploso quando ha avuto continuità. Il Napoli potenzialmente è la squadra più forte economicamente, ma non sarebbe il titolare lì. Ha già vissuto certe cose in carriera. Credo ci siano momenti della carriera che ti impongono scelte professionali, non solo economiche".