Capello: “Morata sarà utile al Milan, si troverà bene con Leao”

Capello ha affermato: "L’Inter era la più completa del lotto a maggio, quando è finto il campionato, e lo è ancora oggi, dopo le prime settimane di mercato. Tecnicamente ala squadra di Inzaghi non mancano nulla, anche se ho letto che si sta cercando un braccetto di difesa mancino. Il Bologna è chiaro che abbia l’esigenza di sostituire i due grandi partenti di quest’estate: Calafiori in difesa e Zirkzee in attacco. Soprattutto l’addio dell’olandese lascia un buco difficile da colmare con un giocatore all’altezza, anche se quando l’ho visto entrare all’Europa non mi ha convinto del tutto".