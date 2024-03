Calciomercato Milan: un altro club piomba su Gudmundsson

Il Milan sembrerebbe essersi interessata ad AlbertGudmundsson. Non solo i rossoneri però starebbero pensando al suo acquisto, ma un altro club è pronto a fare la voce grossa nella corsa all'islandese. L'attaccante, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa, è accostato non solo al Milan, ma anche all'Inter. I nerazzurri sarebbero pronti a fare sul serio, con il calciatore valutato dal Grifone una trentina di milioni. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe presto incontrare l’agente del giocatore per mettere la freccia e passare in pole.