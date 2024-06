Calciomercato Milan: tanti i nomi fatti, è caccia al terzino

Il Milan, si legge, starebbe parlando con l’Aston Villa per capire la situazione di Matty Cash. I Villans entro il 30 giugno devono operare in uscita per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e i rossoneri, che cercano un terzino destro da affiancare a Calabria, potrebbe investire sul polacco in questa sessione di calciomercato. In caso di colpo dei rossoneri, potrebbe sorridere anche l'Inter. L’Aston Villa avrebbe già in mente il giocatore per rimpiazzarlo: Denzel Dumfries. La valutazione dei nerazzurri sarebbe sui 30 milioni di euro.