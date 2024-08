Calciomercato Milan: si complica Fofana, idea Folorunsho come piano b?

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan avrebbe voluto prendere Youssouf Fofana, ma la trattativa si è complicata in modo quasi irreversibile e se non dovesse arrivare si potrebbe virare su uno 'scarto' del Napoli. Se l'accordo con il giocatore esiste da tempo, infatti, manca l'intesa con il Monaco, club che ne detiene il cartellino. La richiesta di 35 milioni di euro è ritenuta eccessivamente elevata dalla dirigenza del Diavolo, che ha presentato diverse proposte più basse. Tutte queste, però, sono state chiaramente rispedite al mittente. Ed ecco che se, come sembra, non dovesse andare in porto l'affare, si aprirebbero le porte alle alternative.