Colpo vicino, annuncio col botto: “Il Milan vuole chiudere subito!”

Il Milan vuole accelerare per uno dei suoi obiettivi più caldi di calciomercato. Attesa l'accelerata decisiva di Tare già nelle prossime ore: ecco le ultime news

Tare adesso vuole accelerare per alcuni importanti obiettivi di calciomercato per rinforzare il nuovo Milan targato Allegri. Ad oggi alcune piste sono sfumate e i rossoneri si sono mossi troppo lentamente in alcune circostanze. Ma ora il Ds albanese vuole stringere i tempi, soprattutto per alcuni nomi in particolare.

Sprint Milan: un colpo di calciomercato è più vicino

Senza ombra di dubbio, tra le priorità di mercato del Diavolo c’è sicuramente quella di rinforzare le corsie esterne difensive. Il Milan, ad oggi, non ha ancora i terzini titolari e deve ancora colmare le lacune lasciate dai vari Walker e Theo Hernandez che hanno salutato i rossoneri.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, come riportato da SportMediaset, il nome più caldo delle ultime ore è quello dello spagnolo classe ’99 Fran Garcia, che potrebbe lasciare il Real Madrid dopo che i Blancos hanno acquistato nel suo stesso ruolo Carreras dal Benfica per ben 50 milioni di euro. Fran Garcia è dunque un obiettivo di calciomercato concreto del Milan. Ma c’è un altro nome che adesso sarebbe sempre più vicino e per il quale Tare sarebbe pronto a chiudere entro breve.

Parliamo di Marc Pubill, altro terzino spagnolo ma che agisce sulla fascia destra. Il classe 2003 dell’Almeria è seguito con interesse anche da altri club di spessore, tra cui anche il Barcellona e il Wolverhampton. Ecco perché ora il Milan avrebbe fretta di accelerare per arrivare a dama entro stretto giro di posta. Come riferito da MilanNews, in questi giorni Tare ha intensificato i rapporti con Fali Ramadani, l’agente del terzino spagnolo. Lo sprint del Ds è finalizzato proprio a chiudere la trattativa già nei prossimi giorni. Il Milan dunque si avvicina a Pubill, le prossime saranno ore calde da questo punto di vista.