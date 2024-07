Calciomercato Milan, Romano: “Rabiot vuole la Premier League”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, dichiara che Adrien Rabiot vuole solo la Premier League: salta il colpo per il Milan?

Stefania Palminteri Redattore 20 luglio - 14:05

Uscita da poco l'indiscrezione di Fabrizio Romano: Adrien Rabiot vuole solo la Premier League. Il Milan sembrava poter affondare il colpo per il francese, ma secondo l'esperto di calciomercato, il centrocampista non vuole accettare offerte che non provengano dall'Inghilterra.

Il 30 giugno era scaduto il contratto di Rabiot con la Juventus. Il direttore tecnico dei bianconeri, Giuntoli in una conferenza stampa di qualche giorno fa ha salutato il francese e gli ha augurato buona fortuna per il futuro, ufficializzando l'addio.

Adrien Rabiot, dopo 5 anni con la Juventus, ha deciso di non rinnovare con i bianconeri. Il centrocampista è stato accostato a tante squadre di recente, tra cui il Milan.

Come riporta Fabrizio Romano in un tweet, l'ex Psg desidera fare esperienza in Premier. Per i rossoneri solo voci di mercato ma nulla di concreto.

Lo stesso Romano, ha anche dichiarato che il Liverpool non è in contatto con l'agente del giocatore. I Reds sembravano essere i più vicini a chiudere il colpo, ma dopo le dichiarazioni del noto giornalista italiano tutto sembra ancora da definire.

Non arriverà Rabiot al Milan, che era sicuramente tra le pretendenti per questo ghiotto colpo a zero, nonostante l'ingaggio sarebbe stato sicuramente alto. I rossoneri invece sembrano molto vicini a chiudere il colpo Fofana. Il centrocampista del Monaco ha informato il suo club di volere il Milan.