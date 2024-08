Calciomercato Milan: proposto Cristante ai rossoneri? La situazione…

Da Manu Koné ad Adrien Rabiot , attenzione che al Milan potrebbe arrivare un centrocampista a sorpresa e mai sondato prima d'ora, in particolare un esubero della Roma . Come noto, infatti, i rossoneri potrebbero ancora regalare al tecnico Paulo Fonseca un ultimo colpo prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato. Le ultime ore hanno riacceso due piste. La prima porta al francese del Borussia Monchengladbach , sulle cui tracce c'è anche il club capitolino, la seconda porta allo svincolato di lusso dopo l'esperienza alla Juventus , su cui pesa però una richiesta d'ingaggio molto elevata.

In questo scenario non sono da escludere piste alternative, anche quella relativa al ritorno di un ex. Come riferito dai colleghi di 'calciomercato.com', infatti, Bryan Cristante è stato proposto al Milan nelle ultime ore. Il duttile mediano italiano ha avuto screzi con Daniele De Rossi e ormai il rapporto si è incrinato. Il ragazzo, essendo cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, sarebbe perfetto per le liste. Inoltre il suo arrivo a costi contenuti agevolerebbe l'intreccio con Manu Koné. Sulle sue tracce anche la Fiorentina.