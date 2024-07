Calciomercato Milan: presentata un’offerta per Samardzic, la situazione…

Il Milan avrebbe presentato la prima offerta per Lazar Samardzic, obiettivo caldissimo a centrocampo: ecco la risposta dell'Udinese

Nelle ultime ore si è di fatto entrati nella fase calda della trattativa tra il Milan e l'Udinese per il trasferimento di Lazar Samardzic, con tanto di offerta presentata dai rossoneri. Dopo averlo seguito nelle ultime sessioni di calciomercato, il Diavolo è tornato sul talento serbo, che è stato ad un passo anche dall'Inter in passato. Le ultime indiscrezioni in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando.