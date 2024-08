Calciomercato Milan: Kalulu ci ripensa sulla Juventus, ora i rossoneri…

Pierre Kalulu, difensore rossonero, non sarebbe convinto di dire addio al Milan: ecco i due veri motivi per cui starebbe prendendo tempo

Pierre Kalulu è uno dei calciatori che potrebbe dire addio al Milan da qui fino alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Il centrale rossonero, che aveva trovato grandissimo spazio nelle sue prime stagioni al Diavolo, è stato richiesto da due club negli ultimi giorni. In primis la Juventus, decisamente più convinta, e poi l'Atalanta, per cui però sarebbe solamente un ripiego in caso non arrivino i primi obiettivi in lista.