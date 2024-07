Calciomercato Milan: i rossoneri tornano su Hummels? La situazione…

Hummels sta facendo aspettare da tempo una risposta, motivo per il quale Sartori sta trattando con altri giocatori. Il dirigente dei rossoblù ha di recente dichiarato: " Hummels è una trattativa, ma non è l'unica . Quando arriveranno risposte dalle prime 3 scelte decideremo chi prendere."

Il Milan, come il Bologna, è in cerca di un difensore da tempo. E secondo 'Repubblica' potrebbero tornare su Hummels, nonostante siano vicini a chiudere il colpo Pavlovic. Alla squadra di Fonseca manca un terzo portiere, dopo l'infortunio di Sportiello. Manca un terzino destro, dopo l'infortunio di Florenzi. Per il primo caso sembra vicino Scuffet, per il secondo Emerson Royal.