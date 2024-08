Calciomercato Milan: Fofana verso l’addio al Monaco, si avvicina al Milan?

Youssouf Fofana , obiettivo di calciomercato del Milan , sembra allontanarsi sempre più dal Monaco e c'è un segnale che lo manifesta in modo piuttosto evidente. Dopo una stagione molto deludente in quella zona di campo la dirigenza ha deciso che era il momento di fare un upgrade in una zona del terreno di gioco che è fondamentale anche nella filosofia del nuovo tecnico Paulo Fonseca . Da diverso tempo a questa parte il nome del centrocampista francese ha guadagnato posizioni nella lista dei desideri, anche se non sono mancate le difficoltà. La richiesta della società monegasca è stata infatti ritenuta eccessivamente elevata e si sta lavorando per ridurre le distanze.

Intanto, però, Youssouf Fofana ha da tempo manifestato la propria volontà di lasciare il Monaco in questa sessione di calciomercato. Lo ha detto a più riprese al club, che comunque non vuole abbassare le proprie pretese. Intanto nella giornata odierna è giunto un segnale importante in questo senso. La società monegasca ha infatti giocato contro il Genoa, perdendo 2-1 con rete dell'ex Milan, Junior Messias. In questa amichevole non è sceso nemmeno in campo il mediano francese nell'orbita rossonera.