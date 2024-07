Calciomercato Milan: Fofana verso la chiusura, possibili tempi e cifre

Uno dei nomi caldi del calciomercato estivo del Milan è senza ombra di dubbio quello di Youssouf Fofana per il centrocampo. Nelle ultime ore sono circolate le prime cifre in merito all'affare. Come noto, infatti, il club rossonero non dovrebbe salutare nessuno in mediana in vista della prossima stagione. È altrettanto vero, però, che un upgrade in quella zona di campo, che non ha pienamente convinto nell'annata passata, vada fatto. Ed ecco che in questo senso il mediano del Monaco al momento rappresenterebbe il profilo ideale per il gioco di Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Diavolo dopo l'addio di Stefano Pioli.