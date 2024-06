Calciomercato Milan: Fofana rimane un’opzione per il centrocampo

Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista del Monaco, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Andrà in scadenza tra un anno

Stefania Palminteri Redattore 11 giugno 2024 (modifica il 11 giugno 2024 | 14:11)

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan si sta muovendo su più fronti per realizzare il proprio progetto di potenziamento del centrocampo in questa sessione estiva di calciomercato e l’alternativa ad Adrien Rabiot, da tempo, porta il nome di Youssouf Fofana del Monaco.

Il giocatore, classe 1999, nel giro della Nazionale francese, ha un accordo di massima con il club del Principato per andare via in estate. Il Milan, già da un paio di mesi, si è fatto vivo con il suo entourage per capire quale fosse la richiesta di stipendio del mediano dei monegaschi.

In scadenza di contratto tra un anno (30 giugno 2025), Fofana può andare via dal Monaco per 20-25 milioni di euro. Il Diavolo lo sta valutando con attenzione perché, con il suo arrivo, i rossoneri avrebbero centimetri e muscoli in più davanti alla difesa.

Si tratta di un profilo che il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha visionato più volte dal vivo - promuovendolo a pieni voti - durante i suoi frequenti viaggi in Francia.