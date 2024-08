Calciomercato Milan: Fofana ancora in stallo, idea scambio per Abraham

Secondo 'Il Corriere della Sera' in edicola questa mattina, siamo ormai ai dettagli per il colpo Emerson Royal, 25enne brasiliano del Tottenham: balla poco più di un milione fra i club, l'ufficializzazione potrebbe quindi imminente. Il quotidiano parla anche della trattativa di calciomercato per Fofana: si legge, una pista complicata. Il Monaco chiederebbe ancora 35 milioni per un giocatore che di fatto è entrato in scadenza di contratto e che ieri è anche tornato ad allenarsi con il club di Montecarlo. Secondo il quotidiano, servirà avvicinarsi ai 35 milioni per sbloccare la situazione. Capitolo centravanti: il Milan vorrebbe vendere o scambiare Jovic al più presto per poter poi dare l’assalto ad Abraham della Roma.