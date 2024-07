Calciomercato Milan, Di Marzio: Morata obiettivo concreto dei rossoneri

Il Milan, come noto, dopo l'addio di Olivier Giroud sta cercando un centravanti titolare per la nuova stagione. L'ultimo nome per il reparto avanzato del Diavolo, per Di Marzio, è proprio quello di Morata. Il giocatore iberico, impegnato attualmente agli Europei con le 'Furie Rosse', ha una clausola risolutoria di appena 13 milioni di euro nel suo contrato con i 'Colchoneros'.

Può, pertanto, liberarsi ad una cifra davvero esigua. Di recente Morata ha fatto un post, sui social, per ribadire - più che la sua voglia di restare all'Atlético Madrid - la volontà di non trasferirsi in Arabia Saudita . Discorso diverso, al contrario, potrebbe fare per la Serie A italiana: sua moglie, infatti, è italiana e lui nel nostro campionato ci si è sempre trovato bene.

Morata, infatti, come si ricorderà ha indossato la maglia della Juventus per quattro stagioni, in due bienni distinti e separati (2014-2016 e 2020-2022): in totale, ha segnato 59 gol in 185 partite con i bianconeri. Con l'Atléti, in tre stagioni e mezza complessive, ha più o meno gli stessi numeri (58 gol in 155 partite). Per il Milan l'attaccante della Spagna è un obiettivo concreto per questa sessione di trattative.