Calciomercato Milan: cosa manca per il colpo Fofana? Il punto…

Fabrizio Romano , esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione nel corso del consueto intervento su 'Daily Breefing', podcast di 'Caught Offside', sul possibile arrivo di Youssouf Fofana al Milan e sull'ipotesi Arsenal . I rossoneri sarebbero praticamente in chiusura per il centrocampista francese e al momento si starebbero tenendo dei colloqui per raggiungere l'accordo, mentre i Gunners non hanno mai tentato un vero e proprio affondo. Ecco, dunque, le sue parole.

"Il Milan ha concordato i termini con il centrocampista del Monaco Youssouf Fofana, e ora sono in corso colloqui tra i club per raggiungere un accordo. Sono consapevole che ci sono stati alcune indiscrezioni e voci sull'Arsenal, ma non sono mai stato a conoscenza di alcun colloquio, in tutta onestà. Certo, l'Arsenal, come tutti i club, ama monitorare le opportunità sul mercato, e Fofana sembra un'opportunità. Tuttavia, non hanno mai inviato alcuna proposta, e ora le cose stanno accadendo con il Milan e posso vederlo come un ottimo candidato per la Serie A, quindi è un acquisto intelligente da parte del Milan se riescono a completarlo".