Calciomercato Milan: Brescianini vicinissimo al Napoli, il Milan sorride

Il Napoli è scatenato in questa sessione di calciomercato. I partenopei dopo aver chiuso i colpi Alessandro Buongiorno e Rafa Marin hanno sistemato il reparto difensivo. Il Napoli ora ha da capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen , per poi affondare il colpo richiesto da Antonio Conte: Romelu Lukaku .

Il Frosinone chiede circa 12 milioni di euro per il centrocampista, il Napoli per ora arriva a 10 come ci dice 'Tuttosport. Gianluca Gaetano sembra vicino il passaggio al Parma, il Napoli vuole subito colmare il buco con una rivelazione della passata stagione. Brescianini ha già l'accordo con la società napoletana, 1,2 milioni di euro per 5 anni. Mancano un paio di milioni per raggiungere l'accordo anche coi ciociari.