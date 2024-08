Calciomercato Milan: Brescianini si avvicina al Napoli, il Milan sorride

Nel calciomercato estivo 2023 il Milan aveva venduto Marco Brescianini , classe 2000 , centrocampista cresciuto nel vivaio e reduce da due esperienze in prestito con Monza e Cosenza in Serie B , a titolo definitivo gratuito al Frosinone , compagine neo-promossa nella massima serie. Brescianini, nonostante l'immediata retrocessione del Frosinone nella cadetteria, ha disputato un'ottima stagione: 40 presenze , con 4 gol e 2 assist al suo attivo, tra campionato e Coppa Italia . Il giocatore potrebbe restare in Serie A. Matteo Moretto , esperto di calciomercato , ha scritto proprio del futuro dell'ex centrocampista del Milan . Ecco le sue parole.

"Napoli e Frosinone sono ai dettagli finali per Marco Brescianini. Ancora leggera distanza per Billy Gilmour. Il Brighton chiede una cifra intorno ai 20M€ bonus compresi mentre il Napoli vorrebbe restare sui 15M€ totali. La trattativa prosegue con fiducia. Fondamentali le partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste per sbloccare il doppio affare in entrata". Un dettaglio importante per il calciomercato del Milan: la metà dei soldi che incasserà il Frosinone dai partenopei spetterà proprio ai rossoneri