Calciomercato Milan: altro sgarro di Lopetegui? West Ham su Abraham

Il Milan potrebbe subire il secondo sgarro nel giro di poche settimane da parte di Julen Lopetegui, dal momento in cui Tammy Abraham sarebbe molto vicino al West Ham. Il club rossonero, infatti, in questa sessione estiva di calciomercato ha seguito da molto vicino Tammy Abraham, nome preferito in attacco da Paulo Fonseca come '9' puro. Se è vero che Zlatan Ibrahimovic ha detto che il mercato è chiuso, ha anche riferito come si sia giunti al giorno 6 di 7. E questo, per forza di cose, tiene aperta qualsiasi porta, anche quella che porta all'attaccante.