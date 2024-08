Calciomercato Milan: Abraham si complica, possibile ritorno di Balotelli?

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, può tornare in rossonero? Nelle ultime ore è spuntato un segnale di apertura interessante

Negli ultimi giorni ci sono stati segnali interessanti lanciati da Mario Balotelli , ex attaccante rossonero, che ha fatto sognare un suo possibile ritorno al Milan . Il ribattezzato 'SuperMario', infatti, ha pubblicato sui propri profili social alcuni indizi che hanno davvero fatto pensare a qualcosa di concreto. Prima ha mostrato di essere arrivato a Milanello , attraverso un post sul proprio profilo 'Instagram'. Poi ha pubblicato una storia in cui veste la maglia rossonera, di per sé senza alcun motivo. Sappiamo che i rossoneri sono alla ricerca di un '9' dopo l'arrivo di Alvaro Morata , ma pensare all'arrivo di un centravanti che da tempo dimostra di aver perso smalto sembra difficile.

Eppure c'è chi ci crede e c'è un segnale che spinge davvero i tifosi a sognare in grande. I bookies, infatti, quotano il ritorno di Mario Balotelli al Milan entro il primo settembre. In modo particolare secondo Sisal un arrivo di 'SuperMario' in rossonero sarebbe quotato a 7,50. Una cifra che non può essere considerata alta a poco meno di un mese dalla chiusura del calciomercato. Ed ecco che i cuori dei supporter cominciano davvero a scaldarsi.