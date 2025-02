Bierhoff: “Milan? Conceiçao sa come si risolvono certe situazioni”

Oliver Bierhoff ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport in merito a Sergio Conceiçao :

"Che avversario era sul campo Conceiçao? Une sterno tecnico e rapido. Ci siamo affrontati diverse volte, anche con la nazionale, e negli spazi stretti era letale. Come tecnico ha vissuto le pressioni di un grande club come il Porto e sa come si risolvono certe situazioni. Al Milan può far bene. Se i rossoneri riusciranno a qualificarsi alla prossima Champions? Sia economicamente sia a livello di immagine il Milan deve sempre giocare in Champions League. E’ un grande club e non può stare fuori. Intanto spero che ai playoff batta il Feyenoord e vada avanti".