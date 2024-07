Biasin: “Milan tratta con il Newcastle per Thiaw, sprint per Royal”

Continua il calciomercato del Milan . Possibili altri colpi, ma occhio anche alle cessioni possibili. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha scritto un editoriale per Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, anche il calciomercato rossonero. Ecco il punto sul Diavolo.

Poi Biasin riporta anche del futuro di Thiaw, che potrebbe lasciare il Milan: "Il Diavolo pensa alla cessione di Thiaw e tratta con il Newcastle per una cifra vicina ai 30 milioni. Quanto alle entrate, procede la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal (arriverà), così come il rinforzo a centrocampo: si chiama Fofana, al momento il Monaco spara alto, ma il ragazzo vuole solo il rossonero e, certo, è un ottimo punto di partenza".