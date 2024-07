Bergomi: “La società dovrà proteggere Fonseca, va fatto lavorare”

Giuseppe Bergomi, talent per 'Sky Sport' ha parlato di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Stefania Palminteri Redattore 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 16:42)

Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana e oggi talent per 'Sky Sport', ha parlato della situazione in casa Milan e del cambio allenatore, da Stefano Pioli a Paulo Fonseca, in questa stagione. Soprattutto alla luce dell'insoddisfazione di tanti tifosi per l'approdo del tecnico lusitano a Milanello anziché di un nome altisonante quale quello di Antonio Conte, finito invece al Napoli.

"Guarda: i tifosi, e lo dico in generale, difficilmente sono contenti. Io mi ricordo quando è arrivato Pioli, cosa dicevano, Pioli Out, Pioli Out, invece è arrivato, ha rinnovato, ha vinto uno Scudetto, ha giocato una semifinale di Champions, ha tenuto il Milan in anno a parte il campionato dove è arrivato quinto ma è entrato in Champions League per la penalizzazione della Juventus. Quindi facciamo lavorare gli allenatori e diamogli tempo. Deve essere molto brava la società nel proteggerlo", ha detto Bergomi su Fonseca.

"A me sembra una persona per bene, uno che ha idee. Se il Milan farà gli acquisti che hai nominato prima, Youssouf Fofana, Niclas Füllkrug .... A me Strahinja Pavlović è un ragazzo che piace, perché il centrale mancino in fase di costruzione è importante. Solo allora questa sarà una squadra veramente forte".