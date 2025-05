Archetti: “Milan? Serve un allenatore esperto e di carisma, che…”

"Le macerie attorno al Milan sono una catasta più alta e fresca. Ottavo posto in campionato, finale di Coppa Italia che ha accentuato amarezza e necessità di una rivoluzione radicale, posto nelle coppe difficile da raggiungere e in ogni caso sarà un’Europa minore. L’innamoramento improvviso per Vincenzo Italiano è comprensibile, visti i risultati del Bologna e le conseguenze della sfida di mercoledì all’Olimpico. Però c’è la sensazione che il club brancoli nel buio, perché la ricerca dell’allenatore non deve prescindere da quella del direttore sportivo.