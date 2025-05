Milan News – Colpo di scena totale: con Tare, in panchina può arrivare lui!

Dopo tanti tira e molla, in queste ultime ore il nome di Igli Tare sta riprendendo quota in ottica Milan come nuovo direttore sportivo rossonero. Giorgio Furlani ha sondato diversi profili oltre a quello dell'albanese. Si è passati infatti anche da Fabio Paratici , Tony D'Amico - che sarebbe sempre il preferito dell'AD rossonero - e Lee Congerton , ma ora l'ex Lazio sarebbe nuovamente in pole position. Tanto che, secondo molti, la fumata bianca potrebbe arrivare entro stretto giro di posta.

La conferma arriva anche dal noto esperto di calciomercato di SportitaliaGianluigi Longari, che sul proprio profilo di X ha sottolineato: "Un incontro decisivo separa Igli Tare dal ruolo di prossimo Direttore Sportivo del Milan. Il Ceo del club rossonero Furlani e l’ex direttore della Lazio avranno nei prossimi giorni un ultimo faccia a faccia per definire nel dettaglio quanto impostato il mese scorso". Tare-Milan è dunque una pista caldissima, pronta a decollare. Ma con il dirigente albanese come DS, potrebbero totalmente cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore del Milan: ecco, uno per uno, tutti i nomi in ballo e occhio alle sorprese <<<