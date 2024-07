Amichevole, Milan-Real Madrid: gioca Camarda? Che occasione per lui

Amichevole Milan-Real Madrid, in campo, come ricorda 'Tuttosport', dovrebbe scendere anche il giovane Camarda. Sfida nella sfida per la punta

Camarda è pronto a prendersi anche il Milandi Fonseca. Come ricorda 'Tuttosport' in edicola questa mattina, nella notte odierna, il calciatore italiano sarà a disposizione del nuovo allenatore rossonero per l'amichevole di lusso contro il Real Madrid. Nonostante il solo allenamento col gruppo, Camarda, si legge, dovrebbe giocare nella ripresa, viste le sue partite da poco giocate con l'Italia Under 19. Stessa sorte, probabilmente, per Zeroli. Uno dei principali obiettivi di Fonseca dovrebbe essere quello di valorizzare i giovani talenti del Milan. Camarda, in questa stagione, dovrebbe giocare spesso con il Milan Futuro in Serie C. Ma chissà che non possa prendere sempre più spazio tra i grandi.