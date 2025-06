Ambrosini: “Theo-Arabia? Bisogna vedere se accetta, non sono sicuro”

"Alla fine penso siano felici tutti, è una soluzione che credo possa accontentare lui e il Milan. Il ragazzo si è trovato in questa situazione, poi bisogna vedere se accetta eh, non sono così sicuro. Comunque a 27 anni, c'è il rischio di sperare in una cosa nuova e non ti è arrivata, il rischio è quello che restare e andare via a zero, e lì sarebbe un casino per tutti. Però se Theo si trova in questa situazione, significa che di offerte importanti non ne sono arrivate, e ci sarà un motivo..".