Mercato Milan, Theo dice no all’Arabia! Sky: “Nuovi contatti con…”

Frenata tra Theo Hernandez e l'Al Hilal, che nel frattempo ha raggiunto un accordo con il Milan. Il terzino francese però chiude al trasferimento in Arabia e spera in una chiamata di un top club europeo: i dettagli

Nuovi sviluppi di calciomercato sul fronte Theo Hernandez , che pareva ormai ad un passo dall'addio al Milan per passare all' Al-Hilal . In queste ultime ore invece si registra una frenata importante, con il terzino francese che non avrebbe intenzione di aprire all'ipotesi araba , nonostante una ricchissima offerta di ingaggio (18 milioni di euro netti a stagione).

A fare il punto della situazione è stata Sky Sport, che sul proprio sito ufficiale riferisce: "Raggiunto l'accordo tra i rossoneri e l'Al-Hilal sulla base di 35 milioni di euro, cifra concordati tra le parti per il 27enne francese. A mancare però è proprio il via libera di Theo, risposta attesa da parte del giocatore che sta ancora sperando in un chiamata importante da parte di una big europea. Chi si è fatto avanti è l'Atletico Madrid, squadra dove Hernandez è cresciuto nella cantera tra il 2007 e il 2015 con una stagione nella squadra 'B' (2015/16). Ci sono stati sondaggi da parte dei 'Colchoneros', ma nulla si è materializzato e nel frattempo il Milan ha già chiuso col club arabo". Situazione dunque da monitorare, ma Theo Hernandez al momento non avrebbe intenzione di trasferirsi in Arabia. Ma intanto, parlando sempre di calciomercato, grandissima attenzione anche ad altre grosse novità. Clamoroso Allegri: "Ha un folle sogno di mercato! Vuole..." <<<