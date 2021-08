Ziyech resta in cima alla lista: il Milan ci riproverà dopo Ferragosto

Continua ad essere Hakim Ziyech il preferito per la trequarti del Milan, ma la trattativa resta complessa per costi e modalità.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan è ancora in pieno movimento, e questi ultimi giorni saranno ancora più caldi di quanto lo è già stato fin qui. La dirigenza rossonera ha condotto una sessione in maniera incredibile e soprattutto incessante. Fin dal 24 maggio, giorno successivo all'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta che è valsa la qualificazione in Champions League, Maldini e Massara hanno lavorato per alzare il livello della rosa. Non si è riuscito a prolungare i contratti di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che sono sicuramente due addii importanti, ma si è cercato o si sta ancora cercando di portare a Milanello alternative all'altezza della situazione. Il ritorno nella massima competizione europea, infatti, è una grande occasione per il Milan per sedersi nuovamente al tavolo delle grandi, ma bisogna presentarsi nelle giuste condizioni.

Ziyech sempre in cima

Vanno in questa ottica acquisti come quelli di Giroud, giocatori di spessore e che possono dare tanto alla causa anche e soprattutto in termini di esperienza. Un colpo simile la dirigenza del Milan vuole farlo per la trequarti, anche per affiancare a Brahim Diaz un giocatore già fatto affinché il talento spagnolo possa crescere per poi prendersi definitivamente il Milan. A tal proposito sono principalmente due i profili che corrispondono a questo identikit: Isco del Real Madrid e Hakim Ziyech del Chelsea. Per il primo la trattativa è sicuramente più semplice, se non fosse per il pesante ingaggio che percepisce con il Blancos. Più difficile invece raggiungere il fantasista marocchino, anche se resta lui in cima alla lista degli obiettivi.

Tra le altre cose, se fino a qualche settimana fa Ziyech era un esubero del Chelsea, ora il marocchino sta provano a scalare posizioni e il gol nella finale di Supercoppa Europea contro il Villarreal potrebbe aiutarlo a restare in Blues. Tuche, infatti, sta rivalutando Ziyech, e questo potrebbe essere un problema per il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello SportMaldini e Massara faranno un nuovo tentativo dopo ferragosto per convincere il Chelsea, ma la strada si preannuncia in salita.