Vlasic resta nel mirino del Milan, ma le richieste sono elevate

Continua il pressing del Milan sul CSKA Mosca per portare a Milano Nikola Vlasic, ma la trattativa è complicata.

Il mercato del Milan continua a muoversi in maniera incessante vista la chiusura che è sempre più vicina. La dirigenza rossonera non ha ancora completato la rosa a disposizione di Stefano Pioli, e pertanto sta valutando tutte le varie opzioni disponibili. Bisogna portare a Milano un nuove terzino destro, almeno un centrocampista e soprattutto un fantasista che colmi il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. Tanti i nomi seguiti, con Hakim Ziyech del Chelsea che è il preferito ma per cui al momento non sembrano esserci margini. Tra gli altri profili in lista ci sono anche Isco del Real Madrid e Josip Ilicic dell'Atalanta, oltre a Nikola Vlasic del CSKA Mosca che piace moltissimo alla dirigenza.