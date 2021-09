Si accende la sfida Ibra-Immobile: ma Pioli è pieno di risorse

Si affrontano Milan e Lazio. Per entrambe sarà la prima sfida diretta con una concorrente per la Champions. Il primo banco di prova insomma.

LE OPZIONI NON MANCANO - Pioli riavrà un'opzione importantissima per il reparto offensivo, in attesa che anche Pellegri e Messias ritrovino la migliore condizione. Con la Lazio dunque spazio ai titolarissimi, tutti disponibili per Stefano Pioli che potrà godere anche del ritorno di Franck Kessie. Milan e Lazio in 180 minuti tra l'altro sono riuscite a portare in dote a San Siro ben 14 reti. Nove biancocelesti e cinque rossonere. L’incrocio dunque, nonostante si sia ancora all’alba del torneo, è già molto affascinante .

IBRAHIMOVIC CONTRO IMMOBILE - Da una parte Ibrahimovic, dall’altra Immobile, la cui sofferenza con la maglia azzurra è direttamente proporzionale ai piaceri che regala quella celeste. Lo svedese però, come se ce ne fosse ancora bisogno, ha fatto sapere quello che pensa di se stesso, mandando ai tifosi il chiaro messaggio di essere pronto a tornare: "Se si parla di qualità intrinseche io non ho nulla in meno rispetto a Messi e Ronaldo. Se invece si considerano i trofei allora sì, io non ho vinto la Champions League... Non so però in base a cosa si decida per l'assegnazione del Pallone d'Oro non ne sono ossessionato. Quando il collettivo funziona, l'individuo ne beneficia: il singolo non può essere buono se la squadra non è buona. In fondo, penso di essere il migliore al mondo".