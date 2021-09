Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 7 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di martedì 7 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa dell' 8 settembre 2021

ERIKSEN ATTENDE IL SUO EROE KJÆR (La Gazzetta dello Sport)

Tra gli amici danesi frequentati in città da Eriksen, molti si vestono curiosamente di rossonero: non solo il fratello Kjær, ma anche due apprezzati manager del Milan, Alex Rasmussen e Casper Stylsvig. Uno dei tifosi che l'ha immortalato per caso, invece, si chiama Eros Acquistapace: "Attraversavo la strada e lui era in bici. Gli ho chiesto una foto e come stava. Mi è bastato sentire «bene»".

TONALI PENSA, COLOMBO SEGNA (La Gazzetta dello Sport)

La prima volta della maglia azzurra a Vicenza da quando non c'è più Paolo Rossi non poteva che essere santificata dal numero 9. Lorenzo Colombo, giocatore del Milan in prestito alla SPAL, pianta la seconda vittoria su due dell'Under 21 di cui è centravanti con un classico del repertorio del molo: aggancio in area, difesa della palla, conclusione all'angolo lontano.

MILAN-KJÆR, L'ORA DEL RINNOVO (Corriere dello Sport)

Questi giorni, con il centrale che è stato l'uomo-chiave nella rinascita rossonera, possono diventare quelli in cui gettare le basi. Il confronto tra il Milan e l'entourage di Kjær, in scaletta in questi giorni, dovrebbe definire i contorni del prolungamento.

PIOLI A BIELLA: IBRA E GIROUD INSIEME (Tuttosport)

Piazza gremita a Biella per l'allenatore rossonero che conferma che con la Lazio Ibrahimović ci sarà: "È un giocatore che ci ha dato tanto e che può ancora darci tanto". Può darlo anche con Giroud: "Sono due grandi giocatori con caratteristiche diverse. Zlatan ormai è un regista offensivo. Quando saranno al 100% li proveremo".

SAELEMAEKERS-GOL (Tuttosport)

Alexis ha realizzato il suo primo gol con la nazionale belga. Per tutta l'estate, le cronache hanno parlato della possibilità che al Milan arrivasse un esterno destro che potesse fare la differenza e chi andava a rimetterci il posto da titolare era lui. Gli innesti di Florenzi e Messias hanno ricollocato Saelemaekers in quella zolla di titolarità che si è conquistato durante la seconda parte della stagione 2019-20.

IL RITORNO DI IBRA (Corriere della Sera)

L'ora di Ibra, il campione senza tempo è pronto a riprendersi il Milan. L'intervento di pulizia al ginocchio sinistro dell'8 giugno lo ha costretto a una lunga fase di riabilitazione: ora però la sua corsa contro il tempo sta per finire e domenica ci sarà. Se da titolare o meno, lo deciderà insieme a Pioli solo tra domani e venerdì.

IBRA OK, DECIDERÀ PIOLI (La Stampa)

Ibrahimović sta bene, è pienamente recuperato ed è a disposizione per la partita contro la Lazio: deciderà Pioli se schierarlo domenica sera ma l'attaccante svedese, a quattro mesi di distanza dall'ultima partita, è di nuovo arruolatile. Anche Kessie ha lavorato in gruppo.

BIGLIETTI CHAMPIONS, L'ATTESA (Tuttosport)

C'è grande attesa, da parte dei tifosi del Milan, per scoprire il nuovo listino prezzi per le gare casalinghe di Champions League. I sostenitori rossoneri stanno aspettando che il Club metta online le nuove tariffe, che sono state ampiamente rimodulate verso il basso e che, secondo indiscrezioni, si avvicinerebbero molto ai prezzi dell'Inter.

SAN SIRO, APPROVEREMO IL PROGETTO (Corriere della Sera)

A San Siro proprio ieri l'aspirante sindaco del centrodestra Luca Bernardo ha tenuto un nuovo sopralluogo: "Io ascolto i cittadini, Sala i rapper con precedenti. L'impegno della nostra amministrazione sarà quello di approvare immediatamente il progetto presentato da Milan e Inter (opera finanziata interamente dai due Club per un investimento stimato di 1 miliardo e 200 milioni)".

MESSIAS E I DILETTANTI SALITI IN A (Avvenire)

Junios Messias al Milan, quelli del Casale lo avevano venduto per 120mila euro al Chieri, Serie D, poi anno dopo anno con le sue magie salta Lega Pro, in B e ora in A. Prima di Messias eravamo fermi alla favola del "falegname" Moreno Torricelli. A metà, tra le due favole anche Federico Bevilacqua, classe 2001 che dopo aver vinto il campionato di Eccellenza con la Manzanese ora è nel Frosinone di Fabio Grosso.