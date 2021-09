Verso Milan-Lazio: ecco come fare per acquistare i biglietti

Pausa nazionali, il Milan tornerà in campo contro la Lazio a San Siro. Ecco come fare ad acquistare i biglietti

Si ferma il campionato per la pausa nazionali. Tre le partite degli azzurri di Roberto Mancini per la qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, alla ripartenza della Serie A però i rossoneri dovranno vedersela con la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, come il Milan, sono a punteggio pieno in classifica. Subito uno scontro diretto per Stefano Pioli e i suoi ragazzi che avranno bisogno del tifo e l'appoggio di tutto San Siro. Ecco come fare ad acquistare i biglietti per la gara in programma al Meazza.